United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Mittwochvormittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 19,89 EUR nach oben.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 19,89 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 19,95 EUR. Bei 19,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.278 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Gewinne von 23,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,70 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,767 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 29,05 EUR.

Am 27.03.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet ein EPS von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,62 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte United Internet am 12.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,35 EUR je United Internet-Aktie.

