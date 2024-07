United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 20,38 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 20,38 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel um 15:48 Uhr kaum verändert. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,60 EUR an. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 20,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.891 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Bei 13,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,496 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,05 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 08.05.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent gesteigert.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Am 13.08.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je United Internet-Aktie.

