UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von UnitedHealth zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 316,85 USD.

Um 15:53 Uhr wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 316,85 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 320,54 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 318,20 USD. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 471.867 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 630,45 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 49,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 25,94 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,18 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,46 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 21.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,23 USD je Aktie aus.

