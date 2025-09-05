UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth gewinnt am Montagabend an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 317,90 USD.
Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 317,90 USD. Bei 321,64 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 318,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.498.940 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 630,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Gewinne von 98,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 35,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,46 USD ausgeschüttet werden.
Am 29.07.2025 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 USD gegenüber 4,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 111,62 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet
Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert
UnitedHealth-Aktie steigt weiter: Bank of America hebt Kursziel an
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
