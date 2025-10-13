UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 353,50 USD.

Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 353,50 USD ab. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 353,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 354,74 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 218.034 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 630,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 43,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 33,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,55 USD.

Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111,62 Mrd. USD – ein Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UnitedHealth 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,22 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert