Notierung im Blick

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag im Aufwind

15.10.25 16:08 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von UnitedHealth zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 362,13 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 362,13 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 362,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 359,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 154.295 UnitedHealth-Aktien.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Am 02.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,55 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,54 USD erwirtschaftet worden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen