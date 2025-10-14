UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Dienstagabend in Grün

DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.292 +0,1%Top 10 Crypto15,43 -3,3%Nas22.642 -0,2%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1607 +0,3%Öl62,44 -1,5%Gold4.149 +0,9%
14.10.25 20:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 360,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
310,60 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,6 Prozent auf 360,94 USD. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 362,28 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 355,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 604.027 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 42,75 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 234,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 53,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 98,86 Mrd. USD eingefahren.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

