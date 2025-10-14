UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 356,13 USD.
Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 356,13 USD. Die UnitedHealth-Aktie gab in der Spitze bis auf 353,50 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 355,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 204.653 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 77,03 Prozent wieder erreichen. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,55 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,54 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 111,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,22 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.
Redaktion finanzen.net
UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze
UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet
Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
