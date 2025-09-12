UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken UnitedHealth am Montagabend ins Minus

UnitedHealth im Blick

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 350,35 USD nach.

Um 20:08 Uhr fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 350,35 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 342,60 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 350,00 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 979.022 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 49,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,46 USD.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 98,86 Mrd. USD eingefahren.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,23 USD im Jahr 2025 aus.

