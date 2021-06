Moderna beantragt Zulassung in den USA ab 12 Jahren - Aktie gefragt

Man habe die nötigen Unterlagen bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, teilte Moderna am Donnerstag mit. Bisher darf Menschen dieser Altersgruppe in den USA und auch in der Europäischen Union nur das Vakzin von BioNTech Pfizer gespritzt werden. Moderna hatte bereits am Montag in der EU die Zulassung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragt.

Grundlage des Antrags sei eine Phase-2/3-Studie mit dem mRNA-1273 genannten Moderna-Impfstoff bei 2500 Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren in den USA. Die Wirksamkeit habe dabei bei 100 Prozent gelegen. Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil seien wie bei der Phase-3 Studie von Erwachsenen, hieß es weiter.

Im Handel an der NASDAQ notieren Moderna-Aktien zeitweise 1,40 Prozent höher bei 220,49 US-Dollar.

/scb/DP/fba

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com