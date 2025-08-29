United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 85,56 USD abwärts.

Die United Parcel Service-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 85,56 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die United Parcel Service-Aktie bis auf 85,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,58 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 316.625 United Parcel Service-Aktien.

Bei 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,29 USD am 02.08.2025. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 1,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,55 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,67 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

United Parcel Service veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,52 USD im Jahr 2025 aus.

