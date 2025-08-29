United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken United Parcel Service am Dienstagabend ins Minus

Kurs der United Parcel Service

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,7 Prozent auf 85,12 USD ab.

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 85,12 USD. Das bisherige Tagestief markierte United Parcel Service-Aktie bei 84,98 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,58 USD. Zuletzt wechselten via New York 687.354 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 145,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,35 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,29 USD ab. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 0,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,55 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Parcel Service-Aktie bei 130,67 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,65 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,52 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr bedeutet