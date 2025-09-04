United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag höher

So bewegt sich United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 85,64 USD.

Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 85,64 USD. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 85,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,36 USD. Zuletzt wechselten via New York 194.160 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 69,31 Prozent zulegen. Am 04.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,67 USD ab. Abschläge von 2,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren eingebracht