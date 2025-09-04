DAX23.725 -0,4%ESt505.371 +0,2%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.617 +0,2%Nas21.761 -0,2%Bitcoin94.568 -0,7%Euro1,1725 -0,3%Öl66,82 +0,9%Gold3.639 +0,1%
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktienkurs aktuell

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Nachmittag fester

09.09.25 16:09 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
71,93 EUR 0,85 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 84,62 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 84,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,47 USD. Zuletzt wurden via New York 142.365 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 41,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,06 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 1,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 130,67 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,51 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,77 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
