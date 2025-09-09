DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.499 -0,5%Nas21.923 +0,2%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.644 +0,5%
Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
United Parcel Service im Blick

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei United Parcel Service am Nachmittag zu

10.09.25 16:11 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei United Parcel Service am Nachmittag zu

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 84,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
72,39 EUR 0,46 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 84,86 USD. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 85,16 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.169 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 145,00 USD. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 70,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 83,06 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,67 USD je United Parcel Service-Aktie an.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 USD, nach 1,65 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD im Vergleich zu 21,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

