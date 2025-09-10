United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Donnerstagabend gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von United Parcel Service legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 84,65 USD. Bei 84,86 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 906.492 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,00 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Gewinne von 71,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 3,13 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,55 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,52 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

