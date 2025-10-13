DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.109 +2,3%
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Abend fester

13.10.25 20:23 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Abend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 83,14 USD.

United Parcel Service Inc. (UPS)
71,87 EUR 0,45 EUR 0,63%
Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 83,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 83,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 441.904 United Parcel Service-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 145,00 USD. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 42,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 12.09.2025. Mit Abgaben von 1,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,00 USD.

Am 29.07.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,65 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

