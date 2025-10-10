United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagabend verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 83,02 USD.

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 83,02 USD. Die United Parcel Service-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,02 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 85,49 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 583.646 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (82,00 USD). Abschläge von 1,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

