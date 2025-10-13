United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 83,31 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 83,31 USD. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,93 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,30 USD. Bisher wurden via New York 131.496 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (82,00 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 1,57 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,00 USD für die United Parcel Service-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21,22 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,47 USD je Aktie aus.

