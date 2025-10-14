Rio Tinto mit stabiler Eisenerz-Förderung im dritten Quartal

Von Rhiannon Hoyle

DOW JONES--Rio Tinto hat seine Eisenerz-Förderung aus der australischen Pilbara-Region im dritten Quartal stabil gehalten. Wie der Bergbaukonzern mitteilte, belief sich die Fördermenge auf 84,3 Millionen Tonnen nach 84,5 Millionen im Vorjahreszeitraum und 79,9 Millionen im zweiten Quartal. Der Konzern bestätigte zudem seine Prognose für die Eisenerz-Lieferungen im Gesamtjahr.

"Wir konzentrieren uns auf ein starkes Jahresende in Pilbara", sagte der neue CEO Simon Trott. Rio Tinto hatte im ersten Quartal mit Schwierigkeiten bei der Förderung zu kämpfen, als Zyklone Australiens nordwestliche Küste heimsuchten. Der Konzern geht weiter davon aus, dieses Jahr eine Fördermenge am unteren Ende der Spanne von 323 bis 338 Millionen Tonnen zu erreichen.

Bei Bauxit wird das Unternehmen hingegen zuversichtlicher: So soll die Fördermenge dieses Jahr 59 bis 61 Millionen erreichen. Bislang war der Konzern von 57 bis 59 Millionen Tonnen ausgegangen. Rio Tinto verwies auf die starke Förderleistung der Amrun-Mine in Queensland.

Trott, ehemals Chef des lukrativen Eisenerz-Geschäfts, ist seit August CEO. Er versprach, sich auf die operative Performance zu konzentrieren, die Struktur zu vereinfachen und die Ausgaben im Griff zu behalten. Kleinere Geschäfte hat er auf den Prüfstand gestellt.

Rio Tinto wird am 4. Dezember einen Investorentag in London abhalten.

