Heute im Fokus
DAX geht etwas leichter ins Wochenende -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest im Fokus
Top News
DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch
Rio Tinto Aktie

Rio Tinto Aktien-Sparplan
53,09 EUR +0,57 EUR +1,09 %
STU
45,73 GBP +0,74 GBP +1,64 %
LSE
Marktkap. 84,33 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
DZ BANK

Rio Tinto Kaufen

17:21 Uhr
Rio Tinto Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
53,09 EUR 0,57 EUR 1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 5600 auf 5200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bergbaukonzern habe trotz Gegenwinds im Eisenerzgeschäft ein robustes Ergebnis erzielt, schrieb Robert Czerwensky am Freitag nach den Halbjahreszahlen. Er senkte aber seine Schätzungen. Die Ausschüttungsquote für die Zwischendividende von 50 Prozent sei trotz höherer Investitionen beibehalten und die Produktionsziele für 2025 bestätigt worden. Rio Tinto baue sein Portfolio an Kupfer- und Lithiumminen aus, was angesichts der weltweiten Energiewende, die zu einer steigenden Nachfrage führen sollte, positiv zu werten sei./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Analysen zu Rio Tinto plc

17:21 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
04.08.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
31.07.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

