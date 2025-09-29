Rio Tinto Aktie
Marktkap. 89,94 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 6500 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Paul Young überarbeitete am Montag seine Schätzungen für die Pilbara-Mine des Bergbaukonzerns. Er geht davon aus, dass Rio Tinto beim Barmittelzufluss je Tonne Eisenerz den Rückstand zu BHP verringern kann./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto Buy
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
67,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,01 £
|Abst. Kursziel*:
36,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
49,20 £
|Abst. Kursziel aktuell:
36,18%
|
Analyst Name:
Paul Young
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,33 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
