Rio Tinto Aktie
Marktkap. 92,96 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6170 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe leicht enttäuscht, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Briten bräuchten ein starkes Schlussquartal, um das Ziel für die Eisenerz-Förderung zu erreichen./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:23 / BST
Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,70 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
49,94 £
|Abst. Kursziel*:
23,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
49,94 £
|Abst. Kursziel aktuell:
23,56%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,62 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|12:36
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.