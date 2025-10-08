DAX 24.597 +0,9%ESt50 5.650 +0,6%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,63 -3,8%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.001 -1,0%Euro 1,1621 -0,1%Öl 66,27 +0,3%Gold 4.034 -0,1%
Rio Tinto Aktie

Rio Tinto Aktien-Sparplan
58,10 EUR -0,03 EUR -0,05 %
STU
50,47 GBP +0,92 GBP +1,85 %
LSE
Marktkap. 92,77 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

08:31 Uhr
Rio Tinto Overweight
Rio Tinto plc
58,10 EUR -0,03 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5450 auf 6170 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der europäische Minensektor sei seit Anfang August am zweitbesten gelaufen, mit einem Anstieg um 22 Prozent, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Diese überdurchschnittliche Entwicklung könne sich bis in das nächste Jahr fortsetzen. Rio Tinto nahm der Experte vor einem Kapitalmarkttag Anfang Dezember zudem auf seine Empfehlungsliste./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,70 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
50,47 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:31 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

