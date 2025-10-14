United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verzeichnet am Nachmittag Verluste

So bewegt sich United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 82,80 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 82,80 USD. Die Abwärtsbewegung der United Parcel Service-Aktie ging bis auf 82,00 USD. Bei 82,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 251.664 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,00 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2025 bei 82,00 USD. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 0,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,00 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

Am 29.07.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,46 USD je Aktie aus.

