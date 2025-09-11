DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.856 +0,1%Nas22.325 +0,8%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag im Plus

15.09.25 16:13 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 84,67 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
72,09 EUR -0,20 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 84,67 USD zu. Bei 85,17 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,82 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144.177 Stück gehandelt.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 71,25 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 3,15 Prozent sinken.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,54 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,67 USD.

Am 29.07.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

