United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 84,32 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 84,32 USD. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 84,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,14 USD. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 115.855 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 145,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 71,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 82,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,00 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21,77 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 28.10.2025 gerechnet. United Parcel Service dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,44 USD je United Parcel Service-Aktie.

