United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verteidigt am Mittwochabend Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 84,11 USD.

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der United Parcel Service-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 84,11 USD. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 84,87 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 83,64 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,14 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 364.862 United Parcel Service-Aktien.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,55 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 127,00 USD.

United Parcel Service gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen