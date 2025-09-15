United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend im Plus

United Parcel Service im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 85,19 USD.

Das Papier von United Parcel Service legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 85,19 USD. Die United Parcel Service-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,26 USD an. Bei 84,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 475.544 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 41,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 12.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,67 USD.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21,77 Mrd. USD gelegen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,51 USD je Aktie aus.



