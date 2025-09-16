United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service steigt am Mittwochabend

United Parcel Service im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von United Parcel Service legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 86,19 USD.

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 86,19 USD. Die United Parcel Service-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,36 USD an. Mit einem Wert von 85,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 321.123 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 68,23 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,67 USD.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,65 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 21,22 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 21,77 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,51 USD je United Parcel Service-Aktie.

