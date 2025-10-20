DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.997 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,42 -1,5%Gold4.345 +2,2%
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service reagiert am Montagnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
74,41 EUR 0,35 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 87,19 USD. Die United Parcel Service-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,19 USD. Mit einem Wert von 86,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 161.676 United Parcel Service-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 145,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,30 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,95 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,55 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,51 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 21,22 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 21,77 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,44 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
