United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 87,40 USD nach oben.

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 87,40 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 87,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,62 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 418.713 Stück gehandelt.

Bei 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (82,00 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,65 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 21,22 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,44 USD je Aktie.

