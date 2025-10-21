United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Kurs der United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 88,32 USD zu.

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 88,32 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bei 88,68 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 86,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 514.806 United Parcel Service-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,00 USD) erklomm das Papier am 25.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,18 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,16 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,55 USD, nach 6,52 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,00 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,44 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

