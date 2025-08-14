United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service gibt am Nachmittag ab

So bewegt sich United Parcel Service

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 86,14 USD.

Die United Parcel Service-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 86,14 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die United Parcel Service-Aktie bis auf 86,09 USD. Bei 86,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 177.278 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 145,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 40,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 84,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2024 mit 6,52 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,55 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,67 USD.

Am 29.07.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 USD, nach 1,65 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

