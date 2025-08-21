United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von United Parcel Service. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 87,19 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 87,19 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die United Parcel Service-Aktie bei 87,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125.317 United Parcel Service-Aktien.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 66,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.08.2025 bei 84,29 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 3,33 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,55 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Parcel Service-Aktie bei 130,67 USD.

United Parcel Service veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,54 USD je Aktie aus.

