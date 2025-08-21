United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service legt am Freitagabend zu

So bewegt sich United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 20:08 Uhr sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 88,21 USD zu. Bei 89,30 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 628.823 United Parcel Service-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 145,00 USD. Mit einem Zuwachs von 64,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 4,44 Prozent wieder erreichen.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,67 USD für die United Parcel Service-Aktie.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21,77 Mrd. USD gelegen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

