United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 83,25 USD ab.
Die United Parcel Service-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 83,25 USD abwärts. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 83,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 83,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 185.281 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 145,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,50 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,55 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,67 USD je United Parcel Service-Aktie aus.
United Parcel Service gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 USD je Aktie gewesen. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 6,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
