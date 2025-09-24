United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Donnerstagabend mit Verlusten
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 82,50 USD ab.
Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 82,50 USD. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 82,47 USD. Bei 83,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 536.419 United Parcel Service-Aktien.
Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 75,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Parcel Service-Aktie bei 130,67 USD.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 USD, nach 1,65 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 21,77 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,48 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
