Carl Icahn: Diese Aktien hat der Starinvestor im 2. Quartal nachgekauft

Der ehemalige Sonderberater von US-Präsident Donald Trump , Multimilliardär und Großinvestor Carl Icahn fügte seiner Beteiligungsgesellschaft Icahn Enterprises im vergangenen Quartal einige neue Positionen hinzu. Dies geht aus den aktuellen Unterlagen hervor, die der United States Securities and Exchange Commission (SEC) vorliegen.

Icahn kauft eigene Aktien zurück

In erster Linie kaufte der Starinvestor Carl Icahn im vergangenen Quartal Firmenanteile seines eigenen Unternehmens zurück. So stockte er die Beteiligung bei Icahn Enterprises weiter auf. Des Weiteren vergrößerte er die Position des Diätprodukte- und Nahrungsergänzungsmittelherstellers Herbalife. Das 1980 von Mark Hughes gegründete Unternehmen verkauft mit Hilfe von Netzwerk-Marketing Produkte aus dem Bereich Körperpflege, Ernährung und Gewichtsverlust.

Antizykliker im Fokus

Neben Herbalife erhöhte Icahn auch seinen Bestand an Newell Brands-Aktien. Das im S&P 500 gelistete Unternehmen aus Georgia produziert und vertreibt verschiedenste Konsumgüter und Haushaltswaren. Der gut diversifizierte Mischkonzern agiert in insgesamt drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Neben den Segmenten Home & Family sowie Büroartikel vertreibt der Konzern auch Produkte im Bereich Reinigung, Organisation und Dekoration.

Icahns Vorliebe für IT und Insurance

Zudem erhöhte der Carl Icahn seine Beteiligung am Versicherungskonzern AmTrust Financial Services und dem ebenfalls in der Versicherungsbranche tätigen US-amerikanischen Cigna-Konzern. Außerdem kaufte er weitere Anteilsscheine am Öl- und Gas-Explorations- und -Produktionsunternehmen Energen aus Alabama. Im IT-Bereich stockte der Starinvestor seine Beteiligungen am Softwareunternehmen VMware und dem Computer und Speichersystemhersteller Dell Technologies weiter auf. Die Gesamtauswahl der Aktien zeigt hierbei eindeutig, dass Icahn gegenwärtig vor allem US-amerikanische Unternehmen präferiert.

Anteilsdezimierung trotz Flüssiggas-Boom

Neben einigen Zukäufen tätigte die Börsenlegende jedoch auch so manchen Verkauf. So reduzierte Icahn seine Beteiligung an Cheniere Energy. Der amerikanische Energiekonzern betreibt Export-Terminals für Flüssiggas. Das in Houston ansässige Unternehmen liefert seit 2016 auch LNG nach Europa.

Neben der Beteiligung des LNG-Exporteurs aus Texas verringerte der Multimilliardär auch sein Engagement beim Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Xerox. Der Konzern erlangte durch die sogenannte Xerografie, besser bekannt als Elektrofotografie, weltweite Bekanntheit.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Bildquellen: Neilson Barnard/Getty Images for New York Times, Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images