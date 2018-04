Streitbarer Investor Icahn kauft sich wohl in eine Aktie ein und fährt Dell in die Parade

Wie "CNBC" berichtet, hat Carl Icahn eine "mittelgroße" Beteiligung an VMware erworben, mit der der Investor aber unter der meldepflichtigen 5-Prozent-Schwelle bleibt. Das Brisante dabei: VMware befindet sich aktuell vor einem möglichen Mega-Deal mit einem alten Bekannten von Icahn: Dell-Chef Michael Dell .

Außergewöhnliche Fusion geplant

Hintergrund der Beteiligung von Carl Icahn an VMware zum jetzigen Zeitpunkt könnten Spekulationen um die Zukunft von Dell sein. Dem Computerhersteller gehören 80 Prozent des neuen Icahn-Investments und derzeit arbeiten beide Unternehmen offenbar Pläne für eine außergewöhnliche Fusion aus. In Form eines so genannten "Reverse Merger", einem umgekehrten Zusammenschluss also, könnte Dell seine Aktivitäten in das rund 80 Milliarden Dollar schwere VMware-Geschäft einbringen.

Dass Dell sich quasi selbst verkaufen könnte und dann noch an ein Unternehmen, das mehrheitlich im eigenen Besitz ist, ist das Resultat ungewöhnlicher Umstände. Der Konzern von Michael Dell, einst selbst börsennotiert, hat sich in der Tech-Branche einen großen Namen gemacht. Doch jüngst hat der einstige Erfolgskonzern tiefrote Zahlen vermelden müssen. Im Gesamtjahr 2017 waren die Erlöse zwar deutlich von 61,6 auf 78,6 Milliarden Dollar gestiegen, unter dem Strich häufte Dell aber einen Mega-Verlust an, was insbesondere hohen Kosten infolge einer milliardenschweren Übernahme geschuldet war. 67 Milliarden Dollar hatte sich Dell den Kauf des Speichersysteme-Anbieters EMC kosten lassen - Synergien schlagen sich bis heute nicht nennenswert in der Bilanz durch.

Die umgekehrte Fusion mit VMware könnte eine Möglichkeit sein, zumindest die Zinslast für Dell deutlich zu senken, denn VMware verfügt über freie Mittel in Höhe von sieben Milliarden Dollar. Aktionäre des möglichen Dell-Käufers sehen die Pläne aber weniger positiv, schließlich bringt Dell das Milliardenminus dann in die VMware-Bilanz ein. Die Aktie sackte an der NYSE nach Bekanntwerden der möglichen Pläne dann auch deutlich ab und hat sich aktuell noch nicht wieder auf das vorherige Niveau erholen können.

Was bezweckt Carl Icahn?

Der mögliche Einstieg von Carl Icahn als Minderheitsaktionär bei VMware ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wirft zumindest Fragen über die Absichten des 82-Jährigen auf. Denn als Aktionär der Dell-Beteiligung könnte er als Stimme im Kampf gegen eine umgekehrte Fusion in Erscheinung treten und damit Firmengründer Michael Dell bei seinen Plänen in die Parade fahren.

Besondere Brisanz gewinnt der angebliche Einstieg von Icahn auch durch die Tatsache, dass er und Michael Dell eine pikante Vorgeschichte haben, bei der Icahn vor rund fünf Jahren den Kürzeren zog. Michael Dell hatte 2013 vor, den von ihm gegründeten börsennotierten Dell-Konzern zurückzukaufen und von der Börse zu nehmen. Dabei war er auf großen Widerstand gestoßen - insbesondere von Seiten des Dell-Großaktionärs Carl Icahn, der die Transaktion verhindern wollte, weil er die 24-Milliarden-Dollar schwere Kaufofferte, die Dell gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Silver Lake vorgelegt hatte, für zu niedrig hielt. Icahn hatte monatelang auf einen höheren Preis für seine Beteiligung gesetzt, schlussendlich aber vor der Mehrheit der Aktionäre kapituliert, die die Übernahme durch Michael Dell durchwinkten.

Er könne besseres mit seinen zwei Milliarden Dollar anfangen, gab der Milliardär seine Pläne via Twitter auf.

I withdrew my demand for appraisal of my Dell shares. Based on our returns on capital, we believe we have better uses for $2 billion. - Carl Icahn (@Carl_C_Icahn) 4. Oktober 2013

Retourkutsche fünf Jahre später?

Vor diesem Hintergrund könnte ein Einstieg von Carl Icahn bei VMware auch als späte Retourkutsche des Milliardärs ausgelegt werden, mit der er eine mögliche Rettung von Dell torpedieren könnte, dessen Sanierungsbemühungen offenbar auch ohne Börsennotierung nicht nachhaltig von Erfolg gekrönt waren. Würde Icahn die Pläne von Michael Dell tatsächlich erfolgreich durchkreuzen, bleibt dem Gründer des traditionsreichen Computerkonzerns wohl nur noch Option 2: eine Rückkehr an die Börse. Auch darüber wird bei dem angeschlagenen Großkonzern dem Vernehmen nach diskutiert.



Redaktion finanzen.net

