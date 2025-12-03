DAX23.682 -0,1%Est505.693 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.437 +0,1%Bitcoin79.507 +1,2%Euro1,1662 +0,3%Öl63,05 +1,1%Gold4.218 +0,3%
US-Rohöllagerbestände gestiegen

03.12.25 17:29 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 28. November ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,6 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,774 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 4,5 Millionen Barrel zu. nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,513 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit rund 13,8 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.

December 03, 2025 11:30 ET (16:30 GMT)