US-Rohöllagerbestände steigen stärker als erwartet

11.03.26 15:40 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. März ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,824 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,475 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 3,654 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,8 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,704 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.

