USA: Verbrauchervertrauen trübt sich weniger als erwartet ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 1,0 Punkte auf 94,6 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit einem noch tieferen Wert von 93,4 Punkten gerechnet.

Der Verbraucher bewerten ihre aktuelle Lage besser als zuvor. Die Erwartungen trübten sich hingegen ein.

"Das Verbrauchervertrauen bewegte sich im Oktober seitwärts und ging gegenüber dem nach oben korrigierten Niveau vom September nur leicht zurück", sagte Stephanie Guichard, Volkswirtin beim Conference Board. "Die Veränderungen bei den einzelnen Teilkomponenten waren ebenfalls begrenzt und hoben sich weitgehend gegenseitig auf."/jsl/jkr/he