DAX24.285 -0,1%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,74 -1,2%Nas23.692 +0,2%Bitcoin99.405 +1,5%Euro1,1659 +0,1%Öl64,78 -1,5%Gold3.947 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 PayPal A14R7U Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie zwischen Boom und Konsolidierung: So steht es um den Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield-Aktie zwischen Boom und Konsolidierung: So steht es um den Drohnenabwehr-Spezialisten
D-Wave-Aktie bleibt Börsenstar: Doch wie lange kann die Rally weitergehen? D-Wave-Aktie bleibt Börsenstar: Doch wie lange kann die Rally weitergehen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

USA: Verbrauchervertrauen trübt sich weniger als erwartet ein

28.10.25 15:29 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 1,0 Punkte auf 94,6 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit einem noch tieferen Wert von 93,4 Punkten gerechnet.

Wer­bung

Der Verbraucher bewerten ihre aktuelle Lage besser als zuvor. Die Erwartungen trübten sich hingegen ein.

"Das Verbrauchervertrauen bewegte sich im Oktober seitwärts und ging gegenüber dem nach oben korrigierten Niveau vom September nur leicht zurück", sagte Stephanie Guichard, Volkswirtin beim Conference Board. "Die Veränderungen bei den einzelnen Teilkomponenten waren ebenfalls begrenzt und hoben sich weitgehend gegenseitig auf."/jsl/jkr/he