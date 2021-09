Apple MacBook: Nutzer berichten von plötzlichen Displayrissen

Aktien in diesem Artikel

• Nutzer berichten von ungewöhnlichen Displayrissen• Apple reagiert mittels Support-Hinweis• Günstigere Reparatur nur für AppleCare-Kunden

User-Berichte: Plötzliche Displayrisse

Seit einiger Zeit häufen sich im Netz User-Berichte von Nutzern des MacBook Air und MacBook Pro mit dem M1-Chip, in denen bemängelt wird, dass die Displays des Apple-Notebooks ohne Fremdeinwirkung Risse bekämen, so Golem. Einige der Nutzer geben an, dass sie das MacBook am Vorabend normal zugeklappt hätten, ohne dass etwas zwischen Tastatur und Display gelegen habe. Am nächsten Morgen soll das Display Risse aufgewiesen haben. Andere Nutzer beklagen, dass das Display durch das Einstellen des Betrachtungswinkels in der Ecke Risse aufwies. Ein größerer Druck als gewohnt soll dabei jedoch nicht eingesetzt worden sein. Die Risse in den Bildschirmen äußern sich durch Darstellungsfehler, wie Golem weiter berichtet: "Berichtet wird von einzelnen Linien im unteren Bereich, aber auch von komplett schwarzen Bildschirmen."

Apple ändert Support-Hinweis

Nun reagierte der US-amerikanische Technologiekonzern wohl auf die Berichte der MacBook-Nutzer. Dafür nahm Apple kleine Änderungen in einem Supportdokument vor, so Golem. Während die alte Version Nutzer bloß davor warnte, keine Handballenauflage oder Tastaturabdeckungen vor dem Schließen auf dem Gerät zu lassen, ist die neue Version noch genauer. Apple gibt an, dass jegliche Fremdkörper, wie Kamera-, Handballenablage- oder Tastaturabdeckung, unbedingt vor dem Schließen von Display und Tastatur entfernt werden müssen. "Um das dünne Design der Mac-Notebooks zu ermöglichen, ist der Abstand zwischen dem Bildschirm und dem oberen Gehäuse mit engen Toleranzen ausgelegt. […] Wenn Sie Material auf dem Bildschirm, der Tastatur oder der Handballenablage zurücklassen, kann es beim Schließen des Bildschirms zu Interferenzen kommen und den Bildschirm beschädigen.", so Apple.

Kein freiwilliges Reparaturangebot seitens Apple

Ist der Schaden schon entstanden, reagiert Apple meist abweisend, wie heise online berichtet. Da Apple Schäden solcher Art nicht als Produktions- oder Serien- oder Qualitätsfehler ansieht, können Kunden den Defekt nicht kostenfrei reparieren lassen. Das bedeutet für viele einen teuren Displayaustausch. Einzig mit der AppleCare+-Versicherung wird die Reparatur kostengünstiger.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Apple Inc