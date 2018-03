Blue Cap: Großes Expansionspotenzial

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 bis Ende des Jahres 2017 einen Kurszuwachs von 107% verzeichnet hat.

Auch Blue Cap hat vorläufige Resultate für 2017 vorgelegt. Wie zu erwarten war, hat die Beteiligungsgesellschaft dank der Übernahme von Neschen und des Verkaufs von Biolink kräftige Zuwächse erwirtschaftet. Der Umsatz erhöhte sich um 46 % auf 141,7 Mio. Euro und das Nettoergebnis vervielfachte sich von 1,4 auf 38 Mio. Euro, das entspricht einem Gewinn je Aktie von 9,55 Euro. Wir hatten bei beiden Kennzahlen etwas mehr erwartet (146 Mio. Euro / 10,00 Euro). Ursächlich für die Abweichung war eine weiter unterplanmäßige Entwicklung im Bereich Produktionstechnik, die weiteren Anpassungsmaßnahmen und Einmalaufwendungen bedingte. Trotzdem wurde der operative Konzerngewinn auf 9 Mio. Euro verdoppelt. Nach dem Biolink-Verkauf verfügt Blue Cap über großes Expansionspotenzial ¬- und wir gehen davon aus, dass dieses gewinnsteigernd genutzt wird.

Blue Cap ist Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, seit der Erstaufnahme im Juni 2014 hat die Aktie ohne Berücksichtigung von Dividenden um 229,7 % zugelegt (Stand 09.03., 17.35 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

