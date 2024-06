Die fortschreitende Digitalisierung und Elektrifizierung versprechen einen bedeutenden Anstieg der Stromnachfrage in Europa. Im Online-Seminar werden tiefere Einblicke gegeben und die entscheidenden Fragen beantwortet: Welche Branchen und Firmen stehen an der Spitze dieser Transformation? Wie können Anleger diese Trends frühzeitig erkennen und optimal nutzen?

Heute im Fokus

NVIDIA, Broadcom, Micron & Co.: KI-Aktien schwingen sich zu neuen Rekordmarken auf. adidas-Aktie rutscht auf Zweimonatstief - Probleme in China. Bayer will binnen zehn Jahren zehn neue Blockbuster im Agrargeschäft lancieren. QIAGEN plant mittelfristige Steigerung der Profitabilität. Deutsche Bank verstärkt Portfolio mit Flugzeugkrediten von der NordLB.