DAX: Der China-Joker

Ende letzten Jahres war die Angst vor einem verschärften Konjunkturabschwung in China einer der wesentlichen Treiber des Ausverkaufs an der Börse. Das Bild hat inzwischen komplett gedreht. Während die Konjunkturlokomotive USA etwas schwächelt, kommen aus dem Reich der Mitte ermutigende Signale. Einmal mehr scheint die Makrosteuerung der Politik zu funktionieren. Auch wenn dieses Modell irgendwann an seine Grenzen stoßen dürfte, scheint es im Moment nicht ratsam, kurzfristig darauf zu wetten.

Neue Lokomotive gesucht

Nach dem Konjunkturhype durch Trumps Steuerreform ist die gesamtwirtschaftliche Dynamik in den USA etwas abgeflaut. Aktuell liegt die Wachstumsprognose der Atlanta-FED für das erste Quartal bei 2,4 %. Vor allem die Industrie schwächelt, in den ersten drei Monaten ist die Produktion um 0,3 % zurückgegangen, nach einem Wachstum von 4 % im Schlussquartal 2018. Daher stellt sich die Frage, woher neue Wachstumsimpulse für die Weltwirtschaft kommen sollen - und China ist ein aussichtsreicher Kandidat.

Tritt auf das Gaspedal

Die politische Führung in China versucht, Ungleichgewichte in der Wirtschaft, etwa eine hohe Verschuldung im Unternehmenssektor, mit einer vorsichtigen Konsolidierung zu bereinigen, wobei ein Wachstumseinbruch auf jeden Fall vermieden werden soll. Nachdem sich im letzten Jahr allerdings ein deutlicherer Rückgang der BIP-Steigerungsraten angedeutet hat, wird nun verstärkt dagegengehalten. Aus verschiedenen Maßnahmen (wie etwa Steuererleichterungen) ragen neue Infrastrukturprogramme und eine über die Zentralbank forcierte Kreditvergabe heraus. Nach Berechnungen des Economist hat die Kreditvergabe im ersten Quartal um satte 40 % zugenommen. Das hat sich in einer deutlichen Belebung der Wachstumsgeschwindigkeit in der Industrie - auf 8,5 % im März niedergeschlagen, und auch das Q1-BIP-Wachstum konnte mit 6,4 % leicht positiv überraschen.

Fazit zu DAX

Die DAX-Erholung geht einher mit der Hoffnung, dass die Weltwirtschaft wieder an Fahrt gewinnt. Als wichtigster Treiber wird aktuell China gesehen. Die dortige Wirtschaftsbelebung erfolgt zwar wieder auf Pump, doch die politische Führung dürfte von diesem Kurs in naher Zukunft kaum abrücken. Daher könnte der Aufschwung beim DAX in den kommenden Monaten durch Fundamentaldaten noch stärker untermauert werden.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 85,6 % verzeichnet hat (Stand 31.03.2019).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: - (keine)

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: - (keine)

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).