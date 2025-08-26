DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,64 -1,4%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.054 -0,1%Euro1,1621 -0,2%Öl67,28 ±0,0%Gold3.379 -0,4%
Value-Stars-Kolumne

DAX: Kurse nah am Hoch - Stimmung trotzdem gedämpft

27.08.25 06:16 Uhr

DAX: Kurse nah am Hoch - Stimmung trotzdem gedämpft | finanzen.net

Noch gelingt dem DAX nicht der Sprung auf neue Hochs, aber die Zinssenkungsfantasie, die die FED letzte Woche angeheizt hat, könnte eine große Hilfe werden – zumal sie auf eher pessimistisch gestimmte Anleger trifft.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.152,9 PKT -120,3 PKT -0,50%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Der DAX hat innerhalb eines Jahres um mehr als 30 % zugelegt – absolut erstaunlich angesichts einer hartnäckigen Stagnation in Deutschland. Vermutlich ist das einer besonderen Konstellation geschuldet, die aus dem zugleich recht dynamischen Wachstum der Weltwirtschaft resultiert, das die Börsen befeuert hat. Doch die Anleger zweifeln jetzt, ob der Aufschwung auch die Zollmaßnahmen von Trump aushält. Für die Kursperspektiven muss das aber nicht schlecht sein. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

