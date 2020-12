DAX: Trübe Gegenwart, verheißungsvolle Zukunft

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 153,8 % verzeichnet hat (Stand 30.11.2020).

Beim DAX geht es aktuell nicht richtig vorwärts oder rückwärts. Die Anleger sind hin- und hergerissen zwischen einer trüben aktuellen Lage und der Aussicht auf eine deutliche Besserung dank der Impfperspektive - wobei unklar ist, in welchem Tempo die Impfung umgesetzt und die Rückkehr zur Normalität gelingen kann. Wer beim Impfen die Nase vorne hat, muss sich noch zeigen (siehe Intro), der Wirtschaft dürfte es in jedem Fall aber kaum schnell genug gehen.

Neuer Lockdown belastet Europa

Denn die aktuell verschärften Corona-Einschränkungen in Europa stellen erneut eine deutliche Belastung dar. Während die jüngsten Einbußen der Industrie beim Einkaufsmanagerindex für Deutschland (von 58,2 auf 57,8 Punkte) und die Eurozone (von 54,8 auf 53,8 Punkte) noch relativ moderat sind, wird der Dienstleistungssektor, wie im Frühjahr, deutlich heftiger getroffen, mit einem November-Abschlag von 3,5 Punkten (auf 46) in Deutschland und 5,2 Punkten (auf 41,7) in der Eurozone. Ein kleiner Trost: Im Frühjahr ist der Absturz im Servicebereich wesentlich dramatischer ausgefallen.

USA und China robuster

Die USA versuchen im Moment, mit weniger drastischen Eingriffen durch die Pandemie zu kommen - trotz Rekordzahlen bei den Neuinfektionen und den Todesfällen. Zumindest in Bezug auf die Wirtschaftsdaten zahlt sich das aber aus. Während die Industrie zwar beim Einkaufsmanagerindex im November Einbußen verzeichnet hat (-1,8 Punkte), das aber von einem hohen Niveau aus (59,3 Punkte im Oktober), ist der Servicesektor mit einem Wert von 55,9 Punkten (-0,7) verglichen mit Europa sehr robust. Noch besser sieht die Lage in China aus. Da die Pandemie weitgehend eingedämmt wurde, hat sich der Aufschwung in beiden Sektoren nach den jüngsten Umfrageergebnissen auch im November fortgesetzt.

Fazit zu DAX

Europa muss wegen der strikten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung noch einmal durch eine wirtschaftliche Talsohle gehen. Für die Weltwirtschaft und die Börsen ist es aber eine Stütze, dass sich China und die USA relativ robust zeigen, auch wenn die USA dafür einen hohen Preis bezahlen. Der DAX ist trotzdem weiter im Wartemodus, der Blick dürfte sich vor allem auf das Tempo des Impfprozesses richten. Gibt es schnelle Fortschritte, sollte das eigentlich zu steigenden Kursen führen.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.066 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,2 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2019).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 153,8 % verzeichnet hat (Stand 30.11.2020).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: - (keine)

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: - (keine)

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).