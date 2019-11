Elmos Semiconductor: Keine Schwächeanzeichen

indizes in diesem Artikel

Dank des innovativen Produktportfolios und zahlreicher Wachstumstreiber zeigt sich der Halbleiterproduzent Elmos Semiconductor weiter unbeeindruckt von den deutlich schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen den Umsatz um beachtliche 8,1 % auf 75 Mio. Euro steigern. Das operative EBIT reduzierte sich zwar um 21,7 % auf 11 Mio. Euro. Das spiegelt aber nur eine Normalisierung des Margenniveaus auf 14,7 % gegenüber dem außergewöhnlich starken Vorjahresniveau (20,2 %) wider, zumal Elmos die ohnehin schon hohen F&E-Aufwendungen weiter hochgefahren hat (+30,3 % auf 12,0 Mio. Euro) und damit die Basis für eine Fortsetzung des Expansionskurses legt.

Liquidität gestärkt

Das berichtete EBIT hat sich sogar auf 72,9 Mio. Euro vervielfacht, da das Unternehmen den Geschäftsbereich Mikromechanik verkauft und damit einen sonstigen betrieblichen Ertrag in Höhe von 61,9 Mio. Euro erzielt hat. Damit verfügt das Unternehmen nun über eine prall gefüllte Kasse, um mögliche Schwächen der Wettbewerber opportunistisch zu nutzen. Die Aktie strebt zu Recht wieder in Richtung der Mehrjahreshöchststände und bleibt eine gute Halteposition.

Die Aktie von Elmos Semiconductor ist seit August 2016 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 126,7 % zugelegt. (Stand 08.11., 17:36 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

